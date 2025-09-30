صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع پہاڑپور میں نادرا آفس کا افتتاح تقریب میں پی پی کے پرچموں کی بہار

  • سرگودھا
ضلع پہاڑپور میں نادرا آفس کا افتتاح تقریب میں پی پی کے پرچموں کی بہار

کندیاں (نمائندہ دنیا)گورنر خیبرپختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کڑی خیسور، ضلع پہاڑپور میں نادرا آفس کا افتتاح کیا۔۔۔۔۔

 افتتاحی تقریب ایک شاندار اجتماع کی شکل اختیار کر گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان پارٹی پرچموں کے ساتھ شریک ہوئے ۔ علاوہ ازیں، علاقے کے بڑی تعداد میں اہلِ علاقہ بھی تقریب میں موجود تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ نادرا آفس کے قیام سے عوام کو شناختی دستاویزات اور دیگر خدمات گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوں گی، جس سے عوام کو درپیش مشکلات میں کمی آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں مزید ساڑھے 12 ہزار عارضی اساتذہ بھرتی کرنیکا فیصلہ

تمام اضلاع میں ایمپلائمنٹ ایکس چینجز قائم کی جائینگی : رانا مشہود

آئندہ ماہ مزید 35 الیکٹرک بسیں پہنچیں گی، کینال روڈ روٹ پر چلیں گی

گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار، جرمانے

شافع کی چینی قونص ل جنرل سے ملاقات

مناواں ہسپتال سے کینسر یونٹ ختم ،ٹی ایچ کیوکادرجہ دیدیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس