ضلع پہاڑپور میں نادرا آفس کا افتتاح تقریب میں پی پی کے پرچموں کی بہار
کندیاں (نمائندہ دنیا)گورنر خیبرپختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کڑی خیسور، ضلع پہاڑپور میں نادرا آفس کا افتتاح کیا۔۔۔۔۔
افتتاحی تقریب ایک شاندار اجتماع کی شکل اختیار کر گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان پارٹی پرچموں کے ساتھ شریک ہوئے ۔ علاوہ ازیں، علاقے کے بڑی تعداد میں اہلِ علاقہ بھی تقریب میں موجود تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ نادرا آفس کے قیام سے عوام کو شناختی دستاویزات اور دیگر خدمات گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوں گی، جس سے عوام کو درپیش مشکلات میں کمی آئے گی۔