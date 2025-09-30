فاروقہ میں تجاوزات ختم نہ ہوسکیں،طلبہ،شہریوں کومشکلات
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )پنجاب بھر میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے باوجود فاروقہ میں ناجائز تجاوزات ختم نہیں ہو سکیں، تفصیلات کے مطابق فاروقہ میں ناجائز تجاوزات میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔۔۔۔
ہوٹل مالکان نے اپنے کچن سڑک پر بنا رکھے ہیں جبکہ دوکانداروں اپنا سامان دوکانوں سے نکال کر سڑک پر سجا رکھا ہے تجاوزات کی وجہ ٹریفک جام رہنا معمول بن گئی بھتہ یا سیاسی دباؤجسکی وجہ سے تجاوزات میں ہر روز اضافہ ہو رہا تجاوزات کی وجہ طلبا سکولوں اور مریض تجاوزات کے باعث ٹریفک جام میں پھنس کر ہسپتالوں میں بروقت نہیں پہنچ سکتے شہری حلقوں نے اعلی حکام سے تجاوزات کی سرپرستی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔