صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ میں تجاوزات ختم نہ ہوسکیں،طلبہ،شہریوں کومشکلات

  • سرگودھا
فاروقہ میں تجاوزات ختم نہ ہوسکیں،طلبہ،شہریوں کومشکلات

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )پنجاب بھر میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے باوجود فاروقہ میں ناجائز تجاوزات ختم نہیں ہو سکیں، تفصیلات کے مطابق فاروقہ میں ناجائز تجاوزات میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔۔۔۔

 ہوٹل مالکان نے اپنے کچن سڑک پر بنا رکھے ہیں جبکہ دوکانداروں اپنا سامان دوکانوں سے نکال کر سڑک پر سجا رکھا ہے تجاوزات کی وجہ ٹریفک جام رہنا معمول بن گئی بھتہ یا سیاسی دباؤجسکی وجہ سے تجاوزات میں ہر روز اضافہ ہو رہا تجاوزات کی وجہ طلبا سکولوں اور مریض تجاوزات کے باعث ٹریفک جام میں پھنس کر ہسپتالوں میں بروقت نہیں پہنچ سکتے شہری حلقوں نے اعلی حکام سے تجاوزات کی سرپرستی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کچہ میں جرائم پیشہ افراد کیخلاف حتمی آپریشن کا فیصلہ

سیلاب متاثرین کو خشک راشن بلاامتیاز فراہم کیا جا رہا:عثمان طاہر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے کا آغاز

صوبائی محتسب کا ادارہ شکایات کے ازالے کیلئے کوشاں:محمود جاوید

یونیورسٹی کی منظوری سے وہاڑی ایجوکیشن سٹی بنے گا :ثاقب خورشید

ایک ہفتے کے دوران 470گرانفروشوں پکڑ ے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس