حکومتی صفوں میں موجود مافیاز عوام کا خون نچوڑ رہا ہے ،ملک وارث جسرہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے سابق امیر ملک محمد وارث جسرہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ غیر جمہوری طریقوں سے اقتدار پر مسلط ہونیوالے حکمران اپنے بلند وبانگ دعوؤں اور۔۔۔۔
خوشنما اعلانات کے باوجود عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکے ، حکومتی صفوں میں موجود مافیاز عوام کا خون نچوڑ رہا ہے اور عوام کو ان کے شکنجوں سے نجات دلانا حکمرانوں کے بس میں نہیں ، جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر جوہر آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ چینی کے نحران کے بعد اب آٹے کیا بحران ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے ، اشیائے خورد ونوش عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں ۔