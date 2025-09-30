صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومتی صفوں میں موجود مافیاز عوام کا خون نچوڑ رہا ہے ،ملک وارث جسرہ

  • سرگودھا
حکومتی صفوں میں موجود مافیاز عوام کا خون نچوڑ رہا ہے ،ملک وارث جسرہ

خوشاب(نمائندہ دُنیا )جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے سابق امیر ملک محمد وارث جسرہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ غیر جمہوری طریقوں سے اقتدار پر مسلط ہونیوالے حکمران اپنے بلند وبانگ دعوؤں اور۔۔۔۔

 خوشنما اعلانات کے باوجود عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکے ، حکومتی صفوں میں موجود مافیاز عوام کا خون نچوڑ رہا ہے اور عوام کو ان کے شکنجوں سے نجات دلانا حکمرانوں کے بس میں نہیں ، جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر جوہر آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ چینی کے نحران کے بعد اب آٹے کیا بحران ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے ، اشیائے خورد ونوش عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں مزید ساڑھے 12 ہزار عارضی اساتذہ بھرتی کرنیکا فیصلہ

تمام اضلاع میں ایمپلائمنٹ ایکس چینجز قائم کی جائینگی : رانا مشہود

آئندہ ماہ مزید 35 الیکٹرک بسیں پہنچیں گی، کینال روڈ روٹ پر چلیں گی

گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار، جرمانے

شافع کی چینی قونص ل جنرل سے ملاقات

مناواں ہسپتال سے کینسر یونٹ ختم ،ٹی ایچ کیوکادرجہ دیدیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس