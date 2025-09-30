کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں چائلڈ لیبر کا بڑھتا ہوا مسئلہ، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ
کندیاں (نمائندہ دنیا)چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لئے بنائے گئے قوانین کی صرف کاغذی حد تک پابندی، عملی طور پر نوعمر بچوں کی بڑی تعداد ہوٹلوں، ورکشاپس اور کچرا اکٹھا کرنے کے کاموں میں مصروف ہے۔۔۔۔
۔کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزیاں عام ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھٹہ خشت، چھوٹے کاروباری ادارے اور ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں۔شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لئے سخت اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ملک کا کارآمد شہری بنایا جا سکے ۔ موجودہ صورتحال مہذب معاشرے کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے اور اسے فوری حل کی ضرورت ہے ۔