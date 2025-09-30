بناولنٹ فنڈ کے 1ہزار14کیسز کی منظوری دے دی گئی
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں بناولنٹ فنڈ کے حوالے سے اجلاس ہوا ۔۔۔۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول،سی ای او ہیلتھ خوشاب ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی ،ایم ایس ڈی ایچ کیو جوہرآباد ڈاکٹر آصف محمود قاضی، فیصل ندیم ممبر بنولہ فنڈ برانچ ،محمد شاہدمحکمہ ایجوکیشن و متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے اس موقع پر مختلف محکموں کے ملازمین جن میں ایجوکیشن ،ایریگیشن،فاریسٹ،ہیلتھ ودیگر محکموں کے ملازمین اور وظیفہ گرانٹ حاصل کرنے والے بچوں کی 799 کیسز ،میرج گرانٹ105 ،کفن دفن 90،ماہانہ امداد 20کیسز کی منظوری دی گئی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول،ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد قاضی آصف محمود قاضی نے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو بریفنگ دی ڈپٹی کمشنر خوشاب نے تمام ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد بنولہ فنڈز گرانٹ کی چاروں کٹیگریز کے کیسوں کی منظوری دی۔