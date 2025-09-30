سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی کی ڈی سی خوشاب سے ملاقات
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر سے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے ملاقات کی۔۔۔۔
اس موقع پر ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد ڈاکٹر آصف محمود قاضی بھی موجود تھے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی ،ایم ایس ڈاکٹر آصف محمود قاضی نے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو بریف کیا اور بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فری میڈیسن ویژن کامیابی سے جاری ہے ڈی ایچ کیو جوہرآباد ،ٹی ایچ کیو خوشاب کیمپس سمیت چاروں تحصیلوں کے ٹی ایچ کیو میں ضلع بھر کے ایمرجنسی ،آوٹ ڈور،ان ڈور ودیگر شعبہ جات کے مریضوں کو فری میڈیسن کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے ،ڈپٹی کمشنر نے ہسپتالوں میں کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔،اس دوران ڈینگی سے بچاو ،پولیو مہم،اور کینسر سے بچاو سروائیکل مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔