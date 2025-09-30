صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل عیسیٰ خیل کے ریونیو سرکلز میں مستقل تحصیلدار کی تعیناتی کا مطالبہ

  • سرگودھا
کالاباغ(نمائندہ دنیا )تحصیل عیسیٰ خیل کے ریونیو سرکلز میں مستقل تحصیلدار کی تعیناتی کا مطالبہ ،تحصیل عیسیٰ خیل کے چاروں ریونیو سرکلز میں مستقل تحصیلدار کی عدم تعیناتی عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن چکی ہے۔۔۔۔

 ، خاص طور پر سرکل کمرمشانی جو کہ پندرہ سے زائد مواضعات پر مشتمل ہے ، انتظامی بحران کا شکار ہے ، اس سرکل میں شامل مواضعات ترگ، کمرمشانی، کلور اور دیگر علاقے نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے اہم ہیں بلکہ یہاں سے کثیر ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے ۔مقامی نمائندوں اور عوامی حلقوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپٹی کمشنر میانوالی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

 

