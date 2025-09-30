پاک سعودیہ معاہدہ عالم اسلام کے مشترکہ سیکورٹی نظام کی بنیاد :چودھری عبدالمنان
خوشاب(نمائندہ دُنیا )شہری اتحاد کے بانی راہنما ممتاز مائنز اونر چودھری عبدالمنان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط کر کے عالم اسلام کے مشترکہ سیکورٹی نظام کی بنیاد رکھ دی ۔۔۔۔
بلا شبہ یہ معاہدہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ دونوں برادر اسلامی ممالک نے عالم اسلام پر عالم کفر کی یلغار کے پیش نظر بر وقت اقدام اٹھایا ، مسلم ممالک پر اسرائیلی جارحیت کا راستہ صرف مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے ہی روکا جا سکتا تھا ، اسرائیلی جارحیت پورے خطے کے امن کیلئے سنگین خطرہ بنی ہوئی تھی ، پاکستان اور سعودی عرب کے مابین یہ معاہدہ عالم اسلام کے اتحاد کی شروعات ہیں ۔، انشاء اﷲ وہ وقت دور نہیں جب تمام مسلم ممالک متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم کھڑے نظر آئیں گے ۔