صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودیہ معاہدہ عالم اسلام کے مشترکہ سیکورٹی نظام کی بنیاد :چودھری عبدالمنان

  • سرگودھا
پاک سعودیہ معاہدہ عالم اسلام کے مشترکہ سیکورٹی نظام کی بنیاد :چودھری عبدالمنان

خوشاب(نمائندہ دُنیا )شہری اتحاد کے بانی راہنما ممتاز مائنز اونر چودھری عبدالمنان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط کر کے عالم اسلام کے مشترکہ سیکورٹی نظام کی بنیاد رکھ دی ۔۔۔۔

بلا شبہ یہ معاہدہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ دونوں برادر اسلامی ممالک نے عالم اسلام پر عالم کفر کی یلغار کے پیش نظر بر وقت اقدام اٹھایا ، مسلم ممالک پر اسرائیلی جارحیت کا راستہ صرف مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے ہی روکا جا سکتا تھا ، اسرائیلی جارحیت پورے خطے کے امن کیلئے سنگین خطرہ بنی ہوئی تھی ، پاکستان اور سعودی عرب کے مابین یہ معاہدہ عالم اسلام کے اتحاد کی شروعات ہیں ۔، انشاء اﷲ وہ وقت دور نہیں جب تمام مسلم ممالک متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم کھڑے نظر آئیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ناقص حکمت عملی، ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم متاثر

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں 12 ہزار سے زائد نئے اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ

وزیراعلیٰ کا دورہ ، زرعی یونیورسٹی کے باہر استقبالیہ کیمپ لگایا گیا

زرعی یونیورسٹی میں یوم خوراک کا ضیاع اور نقصانات پر واک

ورلڈ ہارٹ ڈے ، کمالیہ میں فوڈ اتھارٹی کے زیرِاہتمام آگاہی واک

جڑانوالہ:اے سی کی ہدایت پر ہسپتال روڈ کی تعمیرشروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس