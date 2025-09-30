غیر قانونی طور پر سونے کی تلاش پر دفعہ 144 کے تحت پابندی
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر میانوالی نے غیر قانونی طور پر سونے کی کھدائی پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کردی۔ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے محکمہ معدنیات کی رپورٹ پر دریائے سندھ اور ۔۔۔۔
ملحقہ علاقوں میں پلیسر گولڈ اور دیگر معدنیات کی غیر قانونی کھدائی کو روکنے کے لیے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 144 کے تحت پابندی کا حکمنامہ جاری کر دیا ہے جو فوری طور پر نافذ العمل گا۔ حکمنامہ کے تحت ایکسی ویٹرز، اسکرین اسٹیٹک و وائبریشن مشینیں، واٹر پمپس، جنریٹرز، ڈیزل فراہم کرنے والی گاڑیاں اور دیگر آلات کی نقل و حرکت اور استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جو غیر قانونی معدنی کھدائی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکمنامہ میں دریائے سندھ کے کنارے ، ضلع کوہاٹ اور اٹک کی سرحد سے جناح بیراج تک اور پولیس اسٹیشن ٹولا بانگی خیل کی حدود میں برساتی نالوں سے (الگڈ) میں بھی سونے اور دیگر معدنیات کی کھدائی پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے ۔