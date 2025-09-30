صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاری کو فرار کروانے پر 2سہولت کار بھائیوں کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
شاہ پور(نمائندہ دنیا )پولیس تھانہ شاہ پور نے اشتہاری ملزم احمد حسن شیخ کو فرار کرانے کے الزام میں اس کے بھائیوں علی حسن اور شہزاد حسن کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔۔۔۔۔

پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ قتل کا ایک اشتہاری ملزم احمد حسن اپنے بھائیوں اور چند نامعلوم افراد کے ہمراہ ہوٹل پر کھانا کھا رہے ہیں جب پولیس ٹیم ملزم کو گرفتار کرنے پہنچی تو ملزم کے بھائیوں نے آواز لگائی ،اشتہاری موقع سے فرار ہوگیا۔ تاہم پولیس نے موقع پر موجود ملزمان کے تین عدد موٹرسائیکل ، ایک کیا سپورٹیج کار اور ایک عدد موبائل فون اپنے قبضہ میں لے لئے ۔

 

