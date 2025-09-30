تحصیل شاہ پور میں انسداد پولیو مہم 13 سے 17 اکتوبر تک جاری رہے گی
شاہ پور ( نمائندہ دنیا ) تحصیل شاہ پور میں انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر تا 17 اکتوبر جاری رہے گی پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین پلا کر مستقل معذوری سے بچایا جا سکتا ہے۔۔۔۔
یہ بات ڈپٹی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان اصغر نے بتائی انھوں نے کہا کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین کے قطرے پلانا ایک قومی فریضہ ہے والدین انسداد پولیو مہم میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ پولیو ایک لاعلاج مرض ہے اس مرض سے متاثرہ افراد اپاہج ہو کر صرف محتاجی کی زندگی بسر نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے خاندان اور معاشرے پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانا دراصل انسانیت کی خدمت کرنا ہے ۔