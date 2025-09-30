صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ا یم ا یف کا بجلی سستی کر نے پر رضا مند ہو نا خوش آئند ہے ،شیخ آصف

  • سرگودھا
آئی ا یم ا یف کا بجلی سستی کر نے پر رضا مند ہو نا خوش آئند ہے ،شیخ آصف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ پاکستا ن اور۔۔۔۔

 عالمی ما لیاتی ا دا ر ے کے در میا ن جا ر ی با ت چیت ملکی معیشت کو مستحکم کر نے کیلئے کلیدی اہمیت رکھتی ہے آئی ا یم ا یف کا بجلی سستی کر نے پر رضا مند ہو نا حکو مت سے ا س سلسلہ میں تجا و یز طلب کر نا خوش آئند ہے۔ کیونکہ توا نا ئی کے شعبہ میں اصلاحا ت نا گز یر ہو چکی ہیں بجلی کی قیمتیں کم کر نا تمام طبقات کا دیرینہ مطالبہ ہے ا س لیے حکو مت ا ب بجلی کے نرخوں میں کمی کر کے معاشی طور پر تمام شعبہ جا ت کو ریلیف فراہم کر ے ۔

 

