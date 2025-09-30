صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودہا برن یونٹ اور چلڈر ن ہسپتال سے محرو م ہے ،محمد امجد شا ہین

  • سرگودھا
سرگودہا برن یونٹ اور چلڈر ن ہسپتال سے محرو م ہے ،محمد امجد شا ہین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی وسما جی را ہنما محمد امجد شا ہین نے کہا ہے کہ سرگودہا ڈویژنل ہیڈ کو ار ٹر ہو نے کے با و جو د تا حا ل بر ن یونٹ اور۔۔۔۔

 چلڈر ن ہسپتال جیسی سہو لیا ت سے محرو م ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ ارباب اختیا ر سرگودہا ڈویثرن کے لو گو ں کے اہم ترین سہو لیا ت فراہم کر نے کیلئے جنگی بنیادوں پر اقدا ما ت کریں ا س وقت صرف لا ہو ر اور فیصل آ با د میں چلڈر ن ہسپتا ل موجود ہیں لیکن سرگودہا کے لوگوں کو بچوں کے پیچید ہ ا مر اض کے حوا لہ سے لا ہو ر اور فیصل آ با د سے ر جو ع کر نا پڑتا ہے جو خا صا مشکل اور مہنگا پر اسیس ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کچہ میں جرائم پیشہ افراد کیخلاف حتمی آپریشن کا فیصلہ

سیلاب متاثرین کو خشک راشن بلاامتیاز فراہم کیا جا رہا:عثمان طاہر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے کا آغاز

صوبائی محتسب کا ادارہ شکایات کے ازالے کیلئے کوشاں:محمود جاوید

یونیورسٹی کی منظوری سے وہاڑی ایجوکیشن سٹی بنے گا :ثاقب خورشید

ایک ہفتے کے دوران 470گرانفروشوں پکڑ ے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس