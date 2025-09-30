سرگودہا برن یونٹ اور چلڈر ن ہسپتال سے محرو م ہے ،محمد امجد شا ہین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی وسما جی را ہنما محمد امجد شا ہین نے کہا ہے کہ سرگودہا ڈویژنل ہیڈ کو ار ٹر ہو نے کے با و جو د تا حا ل بر ن یونٹ اور۔۔۔۔
چلڈر ن ہسپتال جیسی سہو لیا ت سے محرو م ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ ارباب اختیا ر سرگودہا ڈویثرن کے لو گو ں کے اہم ترین سہو لیا ت فراہم کر نے کیلئے جنگی بنیادوں پر اقدا ما ت کریں ا س وقت صرف لا ہو ر اور فیصل آ با د میں چلڈر ن ہسپتا ل موجود ہیں لیکن سرگودہا کے لوگوں کو بچوں کے پیچید ہ ا مر اض کے حوا لہ سے لا ہو ر اور فیصل آ با د سے ر جو ع کر نا پڑتا ہے جو خا صا مشکل اور مہنگا پر اسیس ہے ۔