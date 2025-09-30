مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہمی کیلئے انتظامات کر رہے ہیں ایم ایس ڈاکٹر نوید انصاری
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) شاہ پور کے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کیلئے انتظامات کر رہے ہیں۔۔۔۔
، ایمرجنسی وارڈ میں ایک آئی سی یو وارڈ قائم کیا جا رہا ہے ، مریضوں کے ایمرجنسی ٹیسٹ کرنے کیلئے الٹرا ساؤنڈ مشین نصب کی جا رہی ہے جس سے حادثات میں زخمی ہونے والے مریضوں کے علاج میں مدد ملے گی یہ بات ایم ایس ڈاکٹر نوید انصاری نے تحصیل صدر ن لیگ ملک طاہر اعوان کو ان کے ہسپتال کے معائنہ کے دوران بتائی ، ملک طاہر اعوان نے انتظامات پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر نوید انصاری کی تعینات کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹرہسپتال میں حالات بہتر ہوئے ہیں۔