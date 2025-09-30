صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

د ل کے امراض سے مو ت میں پاکستا ن کا تیسواں نمبر ہے ، ڈاکٹر سکندر حیات

  • سرگودھا
د ل کے امراض سے مو ت میں پاکستا ن کا تیسواں نمبر ہے ، ڈاکٹر سکندر حیات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے د ل کے ا مر اض سے آ گا ہی کیلئے عالمی یو م قلب کے مو قع پر اپنے پیغا م میں کہا ہے کہ د ل کی بیما ر یو ں میں مبتلا ہو کر مو ت کے منہ میں جا نے وا لو ں میں پاکستا ن کا نمبر تیسواں ہے ۔۔۔۔۔

پاکستا ن میں ایک لا کھ ا فر اد میں سے 193افر اد د ل کی بیما ر ی سے وفات پا جا تے ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ ا مر اض قلب سے بچنے کیلئے ما ہر ڈا کٹر و ں کی ہد ا یا ت پر عمل کیا جا ئے اور ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا ئیں 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بینک اسلامی اور پی ٹی سی ایل کا ڈیجیٹل نظام کی بہتری کیلئے معاہدہ

بینک آف خیبر کی کوئک پے کے اشتراک سے پی او ایس سروسز کا آغاز

ترکمانستان کے یوم آزادی کی 34ویں سالگرہ، گالف ٹورنامنٹ

مریم نواز کا کل دورہ مری ،نواز شریف کارڈیک سنٹر کا افتتاح کرینگی

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

عمر ڈرائیورز کیخلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس