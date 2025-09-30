د ل کے امراض سے مو ت میں پاکستا ن کا تیسواں نمبر ہے ، ڈاکٹر سکندر حیات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے د ل کے ا مر اض سے آ گا ہی کیلئے عالمی یو م قلب کے مو قع پر اپنے پیغا م میں کہا ہے کہ د ل کی بیما ر یو ں میں مبتلا ہو کر مو ت کے منہ میں جا نے وا لو ں میں پاکستا ن کا نمبر تیسواں ہے ۔۔۔۔۔
پاکستا ن میں ایک لا کھ ا فر اد میں سے 193افر اد د ل کی بیما ر ی سے وفات پا جا تے ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ ا مر اض قلب سے بچنے کیلئے ما ہر ڈا کٹر و ں کی ہد ا یا ت پر عمل کیا جا ئے اور ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا ئیں