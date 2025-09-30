صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ) ضلع میانوالی میں دفترصوبائی محتسب پنجاب کے کردار اور درخواست دینے کے طریقہ کار سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ۔۔۔۔

دفتر صوبائی محتسب پنجاب سرکاری محکمہ جات سے متعلق شکایات کے حل کا فوری اور سستا ذریعہ ہے ۔دفتر صوبائی محتسب پنجاب کے کردار اوردرخواست دینے کے طریقہ کار کی آگاہی کیلئے پریس کلب موچھ ضلع میانوالی میں آگاہی مہم کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ جس میں کنسلٹنٹ دفتر صوبائی محتسب پنجاب ریجنل آفس میانوالی نے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو ادارے سے متعارف کرواتے ہوئے دفتر محتسب پنجاب کو سرکاری محکمہ جات کے حوالے سے شکایات کے حل کا فوری اور سستا ذریعہ قرار دیا۔ انہوں نے شرکاء کو آگاہی دی کہ محتسب پنجاب کی مفت ہیلپ لائن 1050 چوبیسوں گھنٹے ہفتے کے ساتوں دن عوان الناس کی شکایات ریکارڈ کرنے اور ان کی معاونت کیلئے دستیاب ہے ۔

 

