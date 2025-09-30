دیہاتیوں اور نوجوانوں کی نئے صوبے بنانے کی حما یت
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )دیہاتیوں اور نوجوانوں نے نئے صوبے بنانے کی واضع حما یت کر دی ،حکیم مختار انجم نے کہا چھوٹے انتظامی یونٹ بنانے سے عوام کی مشکلات میں کمی واقع ہو گی۔۔۔۔
، رانا نزاکت علی نے کہا کہ صوبائی ہیڈ کوارٹر لاہور بعض اضلاع سے سینکڑوں کلو میٹر دور ہونے کی وجہ عوام کو مشکلات کا سامنا ہے ، مالی بوجھ اسکے علاوہ ہے ، حمزہ تحسین کا کہنا ہے عوام کی سہولت کے لئے ہر ڈویثرن کو صوبے کا درجہ دینے سے جہاں عوام کی مشکلات کم ہونگی وہا ں عوام مالی اخرجات میں بھی نمایاں کمی آئے گی علی فرحان نے کہا کہ رحیم یار خان ،ڈی جی خان ،کمر مشانی اور داؤ خیل کی عوام سے پوچھیں کہ انکو کن سفری اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے ہر ڈویثرن کو صوبے کا درجہ دیا جائے لہذا چھوٹے انتظامی یونٹ عوام کے مفاد میں ہیں ۔