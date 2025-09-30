صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

19لاکھ روپے نہ دینے پر ریٹائرڈ پولیس ملازم کے گھر فائرنگ

  • سرگودھا
19لاکھ روپے نہ دینے پر ریٹائرڈ پولیس ملازم کے گھر فائرنگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے دیووال میں تین مسلح افراد نے محکمہ پولیس کے ریٹائرڈ ملازم تہذیب الحسینی کے گھر آ کر اندھا دھند فائرنگ کی جس سے املاک کو شدید نقصان پہنچا اور اہل خانہ سہم کر کمروں میں چھپ گئے۔۔۔

 ، اہل علاقہ کے آنے پر ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے ، مذکورہ شخص نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے اس کے بیٹے قیصر جو کہ دبئی میں ہوتاہے کی برہنہ ویڈیو اور تصاویر بنا رکھی ہیں جنہیں وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے 19لاکھ روپے کا مطالبہ کرر ہے ہیں ، اس حوالے سے دھمکی آمیز فون کالز بھی آ چکی ہیں ،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں مزید ساڑھے 12 ہزار عارضی اساتذہ بھرتی کرنیکا فیصلہ

تمام اضلاع میں ایمپلائمنٹ ایکس چینجز قائم کی جائینگی : رانا مشہود

آئندہ ماہ مزید 35 الیکٹرک بسیں پہنچیں گی، کینال روڈ روٹ پر چلیں گی

گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار، جرمانے

شافع کی چینی قونص ل جنرل سے ملاقات

مناواں ہسپتال سے کینسر یونٹ ختم ،ٹی ایچ کیوکادرجہ دیدیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس