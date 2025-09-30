19لاکھ روپے نہ دینے پر ریٹائرڈ پولیس ملازم کے گھر فائرنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے دیووال میں تین مسلح افراد نے محکمہ پولیس کے ریٹائرڈ ملازم تہذیب الحسینی کے گھر آ کر اندھا دھند فائرنگ کی جس سے املاک کو شدید نقصان پہنچا اور اہل خانہ سہم کر کمروں میں چھپ گئے۔۔۔
، اہل علاقہ کے آنے پر ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے ، مذکورہ شخص نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے اس کے بیٹے قیصر جو کہ دبئی میں ہوتاہے کی برہنہ ویڈیو اور تصاویر بنا رکھی ہیں جنہیں وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے 19لاکھ روپے کا مطالبہ کرر ہے ہیں ، اس حوالے سے دھمکی آمیز فون کالز بھی آ چکی ہیں ،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔