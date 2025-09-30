خاتون نے نامعلوم وجوہات پر خودکشی کر لی
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) نواحی قصبہ چک مظفرآباد میں شکیلہ اختر نے نامعلوم وجوہات کی وجہ سے گندم میں رکھنے والی گولیاں نگل لیں جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی،اس کے اہل خانہ اسے ہسپتال لے آئے جہاں اسے طبی امداد دی گئی مگر جسم میں زہر اثر کر جانے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گئی ۔
