کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر ، بیوی جاں بحق ،شوہر شدید زخمی ہوگیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوہرآباد خالق آباد روڈ پر جیوٹ ملز کے قریب تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل کے تصادم میں خاتون جاں بحق اور۔۔۔
اس کا خاوند شدید زخمی ہو گیا ، اطلاعات کے مطابق محمد اسلم اپنی اہلیہ عصمت کے ہمراہ موٹر سائیکل پر خالق آباد جا رہا تھا کہ کار نئے انہیں ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی شدید زخمی ہوگئے ، فوری طور پر ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد منتقل کیا گیا جہاں عصمت زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ، ہسپتال ذرائع کے مطابق مضروب محمد اسلم کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔