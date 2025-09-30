صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں محمد اشرف کی برسی ، ایصالِ ثواب و بلندی درجات کے لیے دعا

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار )پنجاب پولیس کے مرحوم میاں محمد اشرف کی برسی کی تقریب ان کے بیٹے جاوید اشرف شاکا کی رہائش گاہ محلہ خواجگان بھیرہ میں منعقد ہوئی۔۔۔

 تقریب میں ضلع کونسل سرگودھا کے سابق رکن راجہ مجاہد علی خان بکھر، سابق کونسلر ڈاکٹر ملک افتخار احمد نسیم ظہیر عباس خان، انجمن فدایانِ رسول ؐکے پیر ابرار حیات شاہ، پیر ماجد علی شاہ، پیر ریحان احمد شاہ، انجمن عاشقانِ رسول ؐ کے شیخ مبشر محمود زرگر و دیگر شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے مرحوم میاں محمد اشرف کی انجمن کے لیے دی گئی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا اور ان کے ایصالِ ثواب و بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔

 

