سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں نئے تعینات ہونے والے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد شہباز نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔۔۔
چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا، زیرِ علاج مریضوں کی عیادت کی اور فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد شہباز نے اسپتال کے طبی و انتظامی عملے کو ہدایت کی کہ ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ سٹاف نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف مریضوں کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں ، بعد ازاں ڈاکٹر محمد شہباز نے اسپتال کے ایڈمن بلاک کی مختلف برانچز کا معائنہ بھی کیا اور انتظامی امور کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا ۔