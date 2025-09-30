صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جما عت اسلامی ضلع میانوالی کے نئے دفاتر کی افتتاحی تقریب

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)جما عت اسلامی ضلع میانوالی کے نئے دفاتر کی افتتاحی تقریب،امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے دفاتر کا افتتاح کیا.کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔۔۔

 ،تفصیلات کے مطابق گذشتہ روز ضلعی مرکز جماعت اسلامی تلہ گنگ روڈ میانوالی میں جماعت کے نئے دفاتر کے افتتاح کی تقریب منعقد ہوئی،امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے تختی کی نقاب کشائی کرکے دفاتر کا افتتاح کیا،اس موقع ڈاکٹر طارق سلیم نے جماعت اسلامی کے ضلعی نظم و کارکنان اور معاونین کو مبارک باد پیش کی کہ تین سال قبل جس پراجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا آج وہ تکمیل کو پہنچا ہے ۔

 

