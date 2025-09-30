صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل کمپلیکس بھیرہ کی جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کا افتتاح

  • سرگودھا
تحصیل کمپلیکس بھیرہ کی جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کا افتتاح

بھیرہ(نامہ نگار )تحصیل کمپلیکس بھیرہ میں واقع جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کا افتتاح ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھیرہ محمد سجاد قاسم، اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر اور سابق اسسٹنٹو کمشنر بھیرہ سجاد بابر نے کیا۔۔۔

۔افتتاحی تقریب میں لیگل ایڈوائزر میونسپل کمیٹی بھیرہ مہر محمد نواز ایڈووکیٹ، سابق رکن ضلع کونسل سرگودھا راجہ مجاہد علی خان بکھر، بار ایسوسی ایشن کے صدر رانا فیصل شہزاد ایڈووکیٹ، جنرل سیکرٹری چوہدری عمر علی تلہ ایڈووکیٹ، سب رجسٹرار بھیرہ رانا قمر عباس، انچارج دیہی مرکز مال میانی چوہدری محمد اسلم، سب ڈویژنل آفیسر بلڈنگز حاجی محمد منیر سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ یہ توسیعی منصوبہ سابق اسسٹنٹ کمشنر سجاد محمود بابر کی فراہم کردہ گرانٹ سے مکمل کیا جا رہا ہے ۔ یہ گرانٹ انہوں نے اپنی اہلیہ مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے مختص کی ہے ۔ منصوبے کے تحت مسجد کے صحن، جو تقریباً چھ مرلہ پر مشتمل ہے ، پر کنکریٹ (لینٹر) کی چھت ڈالی جائے گی اور نکاسی آب کا نظام بہتر بنایا جائے گا تقریب میں مہر محمد اقبال ٹھیکیدار نے منصوبے کے بارے میں مہمانوں کو بریفنگ دی۔ مسجد کی توسیع سے نمازیوں کی گنجائش میں اضافہ ہوگا اور عبادت کی سہولت میں بہتری آئے گی۔ اس موقع پر مولانا معراج خان نے عالم اسلام، مملکتِ خداداد پاکستان کی سربلندی اور مرحومہ کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کرائی۔

 

