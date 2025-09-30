صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ سنٹر کے زیرِ اہتمام فیکلٹی ممبران کے لیے \'\'ڈیجیٹل دور میں میڈیا لٹریسی: آگاہی، اخلاقیات اور عمل\'\' کے عنوان سے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

، جس کا مقصد ذمہ دارانہ میڈیا استعمال کو فروغ دینا تھا۔میڈیا لٹریسی پروگرام کے سلسلہ میں منعقدہ اس ورکشاپ میں چالیس سے زائد فیکلٹی ممبران نے شرکت کی، ورکشاپ کا افتتاح پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے بطور مہمانِ خصوصی کیا۔انہوں نے کہا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں میڈیا عوامی رائے سازی پر گہرا اثر ڈال رہا ہے ، تاہم پولرائزیشن اور غلط معلومات جیسے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔انہوں نے کہا کہ تنقیدی سوچ کو فروغ دینا، مختلف معلوماتی ذرائع کو اپنانا اور معلومات کی تصدیق کو معمول بنانا ان مسائل کے حل کے لیے ناگزیر ہے ۔ 

 

