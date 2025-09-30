صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی اور کمشنر افغان مہاجرین مظہر یٰسین خان وٹو کی زیر صدارت افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ سے افغان باشندوں کے انخلاء کے بعد انتظامی امور کا جائزہ اجلاس۔۔۔

ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر افغان مہاجرین کیمپ نصیر احمد خان، کنسلٹنٹ کیمونٹی سروسز اشفاق حسین بلوچ، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان،سی او ایجوکیشن خالد خان،ایکسئین بلڈنگز اعظم غفور سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کیمپ سے افغان مہاجرین کے انخلا کے بعد کیمپ میں فراہم کردہ صحت، تعلیم، انفراسٹر کچر، واٹر سپلائی سکیم سمیت دیگر سہولیات کو لوگوں کی فلاح وبہبود کیلئے استعمال میں لانے کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ افغان مہاجرین کیمپ کے تمام انتظامی امور ضلعی انتظامیہ کے حوالے ہوچکے ہیں۔ کیمپ کی املاک اور سازوسامان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہاں پر مستقبل میں فراہم کردہ سہولیات کو لوگوں کی فلاح و بہبود کیلئے استعمال کیا جاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں مزید ساڑھے 12 ہزار عارضی اساتذہ بھرتی کرنیکا فیصلہ

تمام اضلاع میں ایمپلائمنٹ ایکس چینجز قائم کی جائینگی : رانا مشہود

آئندہ ماہ مزید 35 الیکٹرک بسیں پہنچیں گی، کینال روڈ روٹ پر چلیں گی

گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار، جرمانے

شافع کی چینی قونص ل جنرل سے ملاقات

مناواں ہسپتال سے کینسر یونٹ ختم ،ٹی ایچ کیوکادرجہ دیدیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس