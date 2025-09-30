ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی اور کمشنر افغان مہاجرین مظہر یٰسین خان وٹو کی زیر صدارت افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ سے افغان باشندوں کے انخلاء کے بعد انتظامی امور کا جائزہ اجلاس۔۔۔
ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر افغان مہاجرین کیمپ نصیر احمد خان، کنسلٹنٹ کیمونٹی سروسز اشفاق حسین بلوچ، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان،سی او ایجوکیشن خالد خان،ایکسئین بلڈنگز اعظم غفور سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کیمپ سے افغان مہاجرین کے انخلا کے بعد کیمپ میں فراہم کردہ صحت، تعلیم، انفراسٹر کچر، واٹر سپلائی سکیم سمیت دیگر سہولیات کو لوگوں کی فلاح وبہبود کیلئے استعمال میں لانے کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ افغان مہاجرین کیمپ کے تمام انتظامی امور ضلعی انتظامیہ کے حوالے ہوچکے ہیں۔ کیمپ کی املاک اور سازوسامان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہاں پر مستقبل میں فراہم کردہ سہولیات کو لوگوں کی فلاح و بہبود کیلئے استعمال کیا جاسکے ۔