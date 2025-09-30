ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم سے حال ہی میں چین میں ہونے والے انٹرنیشنل یوتھ باکسنگ مقابلوں میں 48 کیٹگری میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سلور میڈل جیتنے والی سرگودہا کی باکسر عائشہ ممتاز نے ملاقات کی۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نے شاندار کارکردگی پر عائشہ ممتاز کو شاباش دی اور ایک لاکھ روپے نقد انعام کا چیک دیاڈپٹی کمشنر سے بحرین میں ہونے والی یوتھ ایشین گیمز میں شرکت کے لیے روانہ ہونے والے باکسر حذیفہ نے بھی ملاقات کی۔ ڈی سی نے نوجوان کھلاڑی کو نیک خواہشات کے ساتھ ایک لاکھ 75 ہزار روپے کے سفری اخراجات کا چیک دیا۔