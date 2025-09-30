صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم سے حال ہی میں چین میں ہونے والے انٹرنیشنل یوتھ باکسنگ مقابلوں میں 48 کیٹگری میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سلور میڈل جیتنے والی سرگودہا کی باکسر عائشہ ممتاز نے ملاقات کی۔۔۔

ڈپٹی کمشنر نے شاندار کارکردگی پر عائشہ ممتاز کو شاباش دی اور ایک لاکھ روپے نقد انعام کا چیک دیاڈپٹی کمشنر سے بحرین میں ہونے والی یوتھ ایشین گیمز میں شرکت کے لیے روانہ ہونے والے باکسر حذیفہ نے بھی ملاقات کی۔ ڈی سی نے نوجوان کھلاڑی کو نیک خواہشات کے ساتھ ایک لاکھ 75 ہزار روپے کے سفری اخراجات کا چیک دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے فور منصوبے میں تاخیر،آبی بحران کا خدشہ

دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ،تیاریاں تیز

وزیربلدیات نے مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کرلی

ناقص ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مالیاتی چیلنج،گورنر

نیشنل گیمز کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس