انسدادِ پولیو مہم راؤنڈ 13 سے 16 اکتوبر تک مکمل کرنیکا فیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع سرگود ھا میں رواں سال کی انسدادِ پولیو مہم کا اگلا راؤنڈ 13 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک مکمل کرنے کا فیصلہ ،مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے 7 لاکھ 9 ہزار 266 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ۔۔۔
اس بات کا انکشاف ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد ابوبکر کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔اجلاس میں سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سائرہ صفدر، ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل سمیت متعلقہ محکموں کے افسران، علما کرام اور سول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوئے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ضلع بھر میں 167 یو سی ایم اوز اور 612 ایریا انچارج کے زیر نگرانی مجموعی طور پر 3331 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان میں 89 ٹرانزٹ، 206 فکسڈ اور 3036 موبائل ٹیمیں شامل ہیں۔اے ڈی سی جی نے اس موقع پر کہا کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر پولیو کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ٹیم کے لیے واضح مائیکرو پلان تیار کر لیا گیا ہے ، ہیلتھ ورکرز کو مرحلہ وار ٹریننگ دی جارہی ہے اور ان کی کارکردگی پر سخت مانیٹرنگ بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ والدین کا تعاون سب سے زیادہ اہم ہے ۔ اے ڈی سی جی نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ٹیموں کی حاضری، روزانہ کی رپورٹنگ اور فیلڈ میں موجودگی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی غفلت یا کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور تمام ٹیموں کو سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل رابطہ رکھنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہم کے دوران پبلک مقامات پر آگاہی بینرز آویزاں کیے جائیں اور مساجد کے ذریعے اعلانات کو یقینی بنایا جائے تاکہ والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔