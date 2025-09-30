کچی آبادیوں کا ریکارڈ غائب ،مکین مالکانہ حقوق کیلئے خوار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انتظامیہ نے ضلع کی کچی آبادیوں میں مالکانہ حقوق کے حوالے سے سابق ڈائریکٹر جنرل کچی آبادیز پنجاب کے نوٹیفکیشن کی تصدیق ضروری قرار دے کر مزید رہنمائی کیلئے صوبائی حکومت سے رجوع کر لیا۔۔
جبکہ اس سلسلہ میں مسلسل تاخیر کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کا ایک بڑا حصہ غائب ہونے کا مسئلہ تاحال حل طلب اورہزاروں سائلین کیلئے صورتحال باعث تشویش بن کر رہ گئی ہے ، ذرائع کے مطابق سابقہ ادور سے 2013تک ضلع کے 64چکوک میں کچی آبادیوں کی منظوری دی گئی تھی ، اس حوالے سے ڈی جی کچی آبادی لاہور کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ،اسی نوٹیفکیشن کے تحت 2015تک جزوی طور پر بعض کچی آبادیوں کے مالکانہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے انتقالات بھی کئے گئے ، جس کے بعد سیاسی کشمکش اور دیگر مختلف رکاوٹوں کے باعث عملدرآمد رک گیا اور گزشتہ12سال سے ہزاروں سائلین مالکانہ حقوق کیلئے خوار ہو رہے ہیں،مسلم لیگ ن کے ارکان اسمبلی کی سفارش پر مو جودہ صوبائی حکومت کی طرف سے ایک بار پھر اس حوالے سے تحرک شروع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ریکارڈ کا ایک بڑا حصہ متعلقہ شعبوں سے غائب ہے ،جس پر یہ معاملہ ضلعی انتظامیہ کی ایک اہم میٹنگ میں زیر بحث آنے کے بعد متعلقہ ریکارڈ ٹریس کرنے اور ذمہ داروں کے تعین کیلئے سابق تحصیلدار سلیمان کریم خان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دیدی گئی تھی مگر تاحال عملدرآمد نہیں ہو سکا، اور یہ کہہ کر چپ سادھ لی گئی کہ غائب شدہ ریکارڈ ٹریس ایبل نہیں،دوسری جانب جن آبادیوں کا ریکارڈ دستیاب ہے ان کے رہائشی افراد کی جانب سے مالکانہ حقوق کیلئے حال ہی میں دوبارہ رجوع کرنے پرایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے 2013میں سابق ڈی جی کچی آبادیز کے متذکرہ نوٹیفکیشن کی تصدیق کا فیصلہ کرتے ہوئے باضابطہ طور پر حکام بالا کو لیٹر لکھا اور مالکانہ حقوق کیلئے مزید رہنمائی بھی طلب کر لی ہے ، جبکہ سائلین کا کہنا ہے کہ معاملات کو پہلے بھی بلا وجہ طول دیا گیا اور اب بھی یہی رویہ اپنا یا جا رہا ہے لہذا وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف فوری ایکشن لیں۔