صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچی آبادیوں کا ریکارڈ غائب ،مکین مالکانہ حقوق کیلئے خوار

  • سرگودھا
کچی آبادیوں کا ریکارڈ غائب ،مکین مالکانہ حقوق کیلئے خوار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انتظامیہ نے ضلع کی کچی آبادیوں میں مالکانہ حقوق کے حوالے سے سابق ڈائریکٹر جنرل کچی آبادیز پنجاب کے نوٹیفکیشن کی تصدیق ضروری قرار دے کر مزید رہنمائی کیلئے صوبائی حکومت سے رجوع کر لیا۔۔

 جبکہ اس سلسلہ میں مسلسل تاخیر کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کا ایک بڑا حصہ غائب ہونے کا مسئلہ تاحال حل طلب اورہزاروں سائلین کیلئے صورتحال باعث تشویش بن کر رہ گئی ہے ، ذرائع کے مطابق سابقہ ادور سے 2013تک ضلع کے 64چکوک میں کچی آبادیوں کی منظوری دی گئی تھی ، اس حوالے سے ڈی جی کچی آبادی لاہور کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ،اسی نوٹیفکیشن کے تحت 2015تک جزوی طور پر بعض کچی آبادیوں کے مالکانہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے انتقالات بھی کئے گئے ، جس کے بعد سیاسی کشمکش اور دیگر مختلف رکاوٹوں کے باعث عملدرآمد رک گیا اور گزشتہ12سال سے ہزاروں سائلین مالکانہ حقوق کیلئے خوار ہو رہے ہیں،مسلم لیگ ن کے ارکان اسمبلی کی سفارش پر مو جودہ صوبائی حکومت کی طرف سے ایک بار پھر اس حوالے سے تحرک شروع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ریکارڈ کا ایک بڑا حصہ متعلقہ شعبوں سے غائب ہے ،جس پر یہ معاملہ ضلعی انتظامیہ کی ایک اہم میٹنگ میں زیر بحث آنے کے بعد متعلقہ ریکارڈ ٹریس کرنے اور ذمہ داروں کے تعین کیلئے سابق تحصیلدار سلیمان کریم خان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دیدی گئی تھی مگر تاحال عملدرآمد نہیں ہو سکا، اور یہ کہہ کر چپ سادھ لی گئی کہ غائب شدہ ریکارڈ ٹریس ایبل نہیں،دوسری جانب جن آبادیوں کا ریکارڈ دستیاب ہے ان کے رہائشی افراد کی جانب سے مالکانہ حقوق کیلئے حال ہی میں دوبارہ رجوع کرنے پرایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے 2013میں سابق ڈی جی کچی آبادیز کے متذکرہ نوٹیفکیشن کی تصدیق کا فیصلہ کرتے ہوئے باضابطہ طور پر حکام بالا کو لیٹر لکھا اور مالکانہ حقوق کیلئے مزید رہنمائی بھی طلب کر لی ہے ، جبکہ سائلین کا کہنا ہے کہ معاملات کو پہلے بھی بلا وجہ طول دیا گیا اور اب بھی یہی رویہ اپنا یا جا رہا ہے لہذا وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف فوری ایکشن لیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کچہ میں جرائم پیشہ افراد کیخلاف حتمی آپریشن کا فیصلہ

سیلاب متاثرین کو خشک راشن بلاامتیاز فراہم کیا جا رہا:عثمان طاہر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے کا آغاز

صوبائی محتسب کا ادارہ شکایات کے ازالے کیلئے کوشاں:محمود جاوید

یونیورسٹی کی منظوری سے وہاڑی ایجوکیشن سٹی بنے گا :ثاقب خورشید

ایک ہفتے کے دوران 470گرانفروشوں پکڑ ے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس