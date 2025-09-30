صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

47پل پر قائم نجی ٹرانسپورٹ اڈوں کے خلاف مقررہ مدت کے بعد کارروائی کا حکم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ہفتہ وار جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کو دیے گئے اہداف پر ایک ہفتے کی پیش رفت رپورٹ پیش کی گئی۔۔۔

اجلاس کو سٹی بیوٹیفکیشن منصوبے ، میگا سیوریج پراجیکٹ اور ٹرانسپورٹ کے معاملات پر بریف کیا گیا۔ ایم ڈی واسا نے شہر کے میگا سیوریج منصوبے اور عوامی شکایات کے ازالے کے حوالے سے رپورٹ دی۔ سیکرٹری آر ٹی اے نے بتایا کہ الیکٹرک بسوں کے فنکشنل ہونے کے بعد مزید 27 بسیں بھی جلد فراہم کر دی جائیں گی، جس سے شہر کا کوٹہ مکمل ہو جائے گا۔ لاری اڈا پر 10 چارجرز بھی اتوار تک نصب کر دیے جائیں گے ۔ کمشنر نے سٹی ایریاز میں بسوں کے لیے شیڈول تیار کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ 47 پل پر قائم نجی ٹرا نسپورٹ اڈوں کے خلاف مقررہ وقت گزرنے کے بعد بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ انہوں نے سیکرٹری آر ٹی اے کو ہدایت کی کہ وہ بس اڈا مالکان سے مسلسل رابطے میں رہیں اور انہیں شہر سے باہر منتقلی کی یاد دہانی کراتے رہیں، کمشنر نے چاروں بلڈنگ انسپکٹرز کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وارننگ دی کہ اپنی کارکردگی بہتر بنائیں ورنہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ منظور شدہ بلڈنگ پلان کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں مویشیوں کے شہر سے انخلا کے آپریشن پر بھی بات ہوئی اور ایم او آر کو قابل عمل پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مزید فیصلہ ہوا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2، سلانوالی روڈ اور پرانا پٹی روڈ منڈی روڈ پر قائم ماڈل بازاروں کو بھی جلد خوبصورت اور فنکشنل کیا جائے گا۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ ریڑھی والوں کا روزگار ختم کرنا مقصد نہیں بلکہ ٹریفک میں رکاوٹ بننے والی ریڑھیوں کو باقاعدہ منظم کرنا ہے ۔ 

 

