صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں ،عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں ،عبدالرزاق ڈھلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹر چوہدری عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا ہے کہ سرگودھا ڈویژن کے چاروں اضلاع اور 18 تحصیلوں میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔۔۔۔

 کوٹ مومن کے مقام پر جس طرح مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کے لیے جس طرح دن رات جدوجہد کی ہے میں ان کی اس کوشش پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ سرگودھا ڈویژن کو حقیقی معنوں میں صاف ستھرا بنانے کے لیے پہلے سے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں گے ۔ 

 

