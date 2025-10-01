موروثی سیاست کا خاتمہ نہ کیا گیا تو مشکلات بڑھیں گی ،شفقت عباس اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے ملک شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ اب موروثی سیاست کا خاتمہ نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی۔۔۔۔
پاکستان کیلئے قربانیاں دینے والے دربدر پھر رہے ہیں جبکہ اس کو لوٹ کر کھانے والے لوگوں کے شاہی پروٹوکول ہی ختم نہیں ہو رہے ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جو خود کو مستقبل کا وزیراعظم کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ غریب روٹی کھانا چھوڑ دیں وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم ملک کو کھانا چھوڑ دیں ۔