شہر کے وسط میں بنائے تین شاپنگ پلازوں کی حالت خراب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کی مبینہ ناقص حکمت عملی کے باعث شہر کے وسط میں بنائے گئے تین شاپنگ پلازے عدم توجہ کی وجہ سے خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔۔۔۔
جس کسی وقت بھی کوئی سانحہ رونما ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق تیس سال سے زائد عرصہ قبل ادارے کی آمدن میں اضافہ کرنے کے ریونیو کے رقبہ پر بلاک5،2اور سبزی منڈی کے قریب شیردل مارکیٹ کے نام سے تین شاپنگ پلازے بنائے گئے تھے جن پر بلدیہ کی جانب سے توجہ نہ دینے کی وجہ سے بارشی پانی سے چھتیں کمزور ہو گئی ہیں جبکہ ان پلازوں کی معیاد بھی پوری ہونے کو ہے ،شیردل مارکیٹ پر کمزور چھتوں پر کمرے بنا لئے ہیں ،انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خطرات مزید بڑھنے سے پہلے معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے ان کمروں کو مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر پلازوں کی صورتحال کی بھی انسپکشن کی جا رہی ہے ۔