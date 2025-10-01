صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے 4مالکان کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے 4مالکان کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر پلاٹوں کی خریدوفروخت کرنے پر مالکان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔۔۔۔

۔پولیس کے مطابق ایک عرصہ سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں میں پلاٹوں کی خریدوفروخت جاری تھی کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کاروائی کے دوران لاہور روڈ پر 2007 سے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹوں کی خرید و فروخت اور تعمیرات کی شکایات پر دفتر کو سیل کر کے پولیس میں رپورٹ کر دی۔جس پر تھانہ سٹیلائٹ ٹاؤن پولیس نے ضلع کونسل کے انفورسمنٹ انسپکٹر بلڈنگ افتحار احمد کی مدعیت میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے چاروں مالکان سرگودھا کے طارق محمود، یونس,تصور نصیر گوندل، فیصل آباد کے حماد اصغر اعوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جس میں بتایا گیا کہ ملزمان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ،عدالت سے سات سال قید دونوں سزائیں اور یومیہ دس ہزار روپے ہرجانہ تک کی سزا ہو سکتی ہے ۔ 

 

