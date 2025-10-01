صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

18 لاکھ سے زائد پاکستانی تا حال شناختی کارڈ سے محروم ہیں،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شعور کی کمی یا مالی وسائل 18 لاکھ سے زائد پاکستانی تا حال شناختی کارڈ سے محروم ہیں۔۔۔۔

، نادرا کی جانب سے ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا شناختی کارڈ بنوائے نادرہ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 18 سال سے زائد عمر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تاحال شناختی کارڈ نہیں بنوا رہے جن کی تعداد 18 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ یہ انتہائی گھمبیرصورتحال ہے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے بچوں کے شناختی کارڈ بنوائیں۔

 

