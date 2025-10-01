ڈیمز اور سیلابی و برساتی پانی کے لیے ذخائر کی تعمیر ضروری ہے خواجہ یاسر قیوم ، میاں عمران
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ یاسر قیوم سینئر نائب صدر میاں محمد عمران نے کہا ہے کہ ڈیمز کی تعمیر معاشی نشو و نما کے لیے ضروری ہے ذخائر کی کمی ۔۔۔۔
کے باعث ہم اپنی زراعت توانائی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے میں شدید مشکلات سے دوچار ہیں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے چھوٹے بڑے ڈیمز اور سیلابی و برساتی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ذخائر کی تعمیر اشد ضروری ہے انہوں نے کہا پاکستانی ایک زرعی ملک ہے مگر پانی کے ناقص انتظام اور ذخائر کی کمی کے باعث ہم اپنی زراعت توانائی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے سے بھی قاصر ہیں ۔