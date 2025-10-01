گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام میڈیکل کیمپ کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گرل گائیڈ ایسوسی ایشن سرگودہا کے زیر اہتمام چک سلیمان مڈھ رانجھا اور اس سے ملحقہ گاؤں میں فلاحی جذبے کے تحت ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔
جہاں اہلِ دیہات کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ ساتھ ہی مستحق خاندانوں میں راشن اور روزمرہ کی ضروریات زندگی کی اشیاء بھی تقسیم کی گئیں تاکہ ان کے بوجھ کو کم کیا جا سکے یہ عمل اس بات کی روشن مثال ہے کہ جب ہم سب مل کر صرف خدمت خلق کے جذبے سے سرشار دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں تو معاشرے میں کچھ دکھ اور مسائل کم ہوسکتے ہیں آئیے سب مل کر ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ خدمتِ خلق کا یہ سلسلہ مزید پھیل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ثمرات سے مستفیدہوں۔