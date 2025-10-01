صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری امور میں عدم دلچسپی پر افسروں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • سرگودھا
سرکاری امور میں عدم دلچسپی پر افسروں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرکاری امور میں عدم دلچسپی، عوام مفاد کے خلاف کام کرنیوالے افسران کی نشاندہی کا عمل مکمل کرتے ہوئے ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔۔۔۔

 ، اس حوالے سے گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ بلڈنگ کی 39 جاری اور نئی سکیموں پر پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ضلع بھر میں 22 جاری اور 12 نئی سکیموں پر کام جاری ہے ، جن پر مجموعی طور پر 5 ارب 79 کروڑ 20 لاکھ روپے لاگت آ رہی ہے جبکہ اس سال اب تک کے جاری فنڈز کا 81 فیصد حصہ استعمال ہو چکا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ایکسیئن بلڈنگ اور متعلقہ محکموں کو سختی سے ہدایت کی کہ دستیاب فنڈز کو بروقت استعمال کرتے ہوئے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی سکیموں میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا کہ ترقیاتی سکیمیں عوامی سہولت کے لیے ہیں، ان کی بروقت تکمیل حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ کسی بھی افسر کی عدم دلچسپی یا سستی عوامی مفاد کے خلاف ہے ، ایسے سربراہان کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ مہتاب یاسین نے جاری اور نئے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے سربراہان بھی شریک ہوئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر