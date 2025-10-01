سرگودھا کی ترقی کیلئے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں،ذوالفقار بھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی نے بتایا کہ سرگودھا میں ڈرائی پورٹ کے۔۔۔۔
قیام کے ساتھ ساتھ پل 111 پر جدید سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی مشاورت سے سرگودھا شہر کی ترقی کے لیے وہ تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں جو چیمبر آف کامرس کے صدر خواجہ یاسر قیوم اور ان کی ٹیم نے وزارت تجارت کو دیے ہیں ہماری کوشش ہے کہ سرگودھا میں جلد از جلد تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں ۔