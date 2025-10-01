صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوئوں نے شہری کو لوٹ لیا،چور 5گھروں کا صفایا کر گئے

  • سرگودھا
ڈاکوئوں نے شہری کو لوٹ لیا،چور 5گھروں کا صفایا کر گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران گل والا کے قریب دو نامعلوم افراد نے ۔۔۔۔

گن پوائنٹ پر عبدالرحمان سے ایک لاکھ روپے نقدی چھین لی،جبکہ موضع بھوجرہ کے کوثر محمود،نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے محمد ذیشان،خیابان صادق کے محمد اصغر،خواجہ آباد کے الطاف حسین،سلانوالی کے عمر فاروق کے گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات،نقدی ،وبائلز و دیگر قیمتی اشیاء،پیپلز کالونی سے حسن جاوید،88جنوبی سے احمد سعید،جھاوریاں سے محمد صفدر کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں اسی طرح نامعلوم چورملت آباد کے ظہیر احمد اور استقلال آباد کے امجد علی کی دوکانوں کا صفایا کر گئے ،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

 

