پر تشدد واقعات ،2بہنوںسمیت 5افراد زخمی ،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشدد واقعات کے دوران شہزاد پور میں طالبات کو چھیڑنے سے منع کرنے پر ذیشان وغیرہ نے رکشہ ڈرائیور ارشد محمود کو راستے میں روک کر وحشیانہ تشددکا نشانہ بنا ڈالا۔۔۔۔
،اسی طرح مخدوم انٹرچینج پر نامعلوم افراد نے اسد اور عمر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور گاڑی کو بھی ڈنڈے مار کر نقصان پہنچایا،جبکہ جان محمد والامیں خواتین کے درمیان تلخ کلامی پر شوکت وغیرہ نے اپنی ہمسائی نجمہ بی بی اور اسکی بہن مقدس کو سوٹے مار کر مضروب کر دیا،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔