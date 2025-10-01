کھربوں روپے کا پانی ہم نے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ضائع کر دیا ، ملک اشرف برہان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا ہے کہ کھربوں روپے کا پانی ہم نے۔۔۔۔
اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ضائع کر دیا ہے یہ اس ملک کے عوام کی بدقسمتی ہے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں دنیا پانی کی بوند بوند کو ترسے گی دنیا نے اپنے اپنے ممالک میں ہزاروں ڈیمز بنا لیے ہیں جبکہ جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افغانستان نے بھی چار سال میں اپنے ملک کے اندر چار ڈیم بنا لیے ہیں مگر پاکستان میں چند لوگوں کی وجہ سے ڈیمز نہیں بن رہے جو ڈیمز مخالف ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور انہیں سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جائے ۔