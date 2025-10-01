تحصیل سپورٹس کمپلیکس کی حدود میں دکانیں بنانے کی منظوری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا میں کھیلوں کے فروغ اورمحکمہ سپورٹس کے آمدن کے ذرائع پیدا کرنے کے لئے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کی حدود میں دکانیں بنانے کی منظوری دیتے ہوئے ۔۔۔۔
پانچ کروڑ کے فنڈ مختص کر دیئے ہیں جس پر کام آئندہ ماہ شروع ہو جائے گا تحصیل سپورٹس کمپلیکس فیصل آباد روڈ پر واقع ہیں دکانوں سے ہونے والی آمدن سے سرگودھا میں کھیلوں کوفروغ ملے گا تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق سپورٹس آفیسر کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث فیصل آباد روڈ پرشہر سے باہر تحصیل سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کی وجہ سے دوکانوں کا منصوبہ فیل ہونے کے زیادہ چانس ہیں کیونکہ اطراف میں کوئی آبادی نہیں۔