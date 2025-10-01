صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ہارٹیکلچر ایجنسی بنانے کی تیاریاں شروع

  • سرگودھا
تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ہارٹیکلچر ایجنسی بنانے کی تیاریاں شروع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے بڑے شہروں کے بعد چھوٹے شہروں کو بھی خوبصورت بنانے اور آلودگی سے پاک کرنے کے لئے تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ہارٹیکلچر ایجنسی بنانے کے لئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔۔۔۔

 جس پر متعلقہ محکمے نے اقدامات شروع کر دیئے ہیں، ذرائع کے مطابق حکومت نے پہلے مرحلہ میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی سطح پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی قائم کی تھی جس کے بعد اتھارٹی کو ختم کرکے ایجنسی بنا دیا گیا اور ضلع کی سطح پر ابتدائی ورک بھی مکمل ہوگیا ہے اب ایجنسی کر تحصیل کی سطح پر بنایا جارہا ہے ،جس سے قصبات بھی مستفید ہو سکیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر