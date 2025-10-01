تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ہارٹیکلچر ایجنسی بنانے کی تیاریاں شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے بڑے شہروں کے بعد چھوٹے شہروں کو بھی خوبصورت بنانے اور آلودگی سے پاک کرنے کے لئے تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ہارٹیکلچر ایجنسی بنانے کے لئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔۔۔۔
جس پر متعلقہ محکمے نے اقدامات شروع کر دیئے ہیں، ذرائع کے مطابق حکومت نے پہلے مرحلہ میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی سطح پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی قائم کی تھی جس کے بعد اتھارٹی کو ختم کرکے ایجنسی بنا دیا گیا اور ضلع کی سطح پر ابتدائی ورک بھی مکمل ہوگیا ہے اب ایجنسی کر تحصیل کی سطح پر بنایا جارہا ہے ،جس سے قصبات بھی مستفید ہو سکیں گے ۔