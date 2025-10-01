کروڑ وں سے لگائی گئی سٹریٹ لائٹس تا حال غیر فعال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث شہر میں کروڑ وں کی لاگت سے لگائی جانے والی سٹریٹ لائٹس تا حال فعال نہ ہو سکی ہے۔۔۔۔
ذرائع کے مطابق شہر میں ساڑھے 12 کروڑ کی لاگت سے لگائی جانے والی سٹریٹ لائٹس کے منصوبے کی مناسب منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے جس وجہ سے منصوبہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی فعال نہ ہو سکا ہے جبکہ ٹھیکیدار کو دس کروڑ سے زائد کی ادائیگی کردی گئی ہے سٹریٹ لائٹس کے خلاف عوامی شکایات پر کمشنر انتظامیہ نے شہر میں سٹریٹ لائٹس کا نظام بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے