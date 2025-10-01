پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لئے اجلاس
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی ہدایت کی روشنی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ارشد وٹو کی زیر صدارت ہفتہ وار پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کاجائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 42,962 انسپیکشنز کی گئیں، جن میں گراں فروشی اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں اور 133300 روپے کے جرمانے عائد کئیگئے ۔اجلاس میں اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو نے اس بات پر زور دیا کہ شہریوں کو حقیقی ریلیف فراہم کرنے کیلئے عملی اقدامات اٹھائے جائیں اس سلسلہ میں ناقص کارکردگی کے حامل پرائس کنٹرول مجسٹریٹس سے انکی ناقص کارکردگی پر وضاحت طلب کی گئی۔انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے کی ویکلی ریویو میٹنگ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کو دوبارہ چیک کیا جائے گا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے ہدایات جاری کیں کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں نکلیں اور عوامی ریلیف کی دستیابی یقینی بنانے کیلئے سرکاری نرخ نامے نمایاں جگہوں پر آویزاں کروائے جائیں اور سرکاری نرخ ناموں پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائیگا۔