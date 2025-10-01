صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے ،صہیب احمد بھرتھ

  • سرگودھا
اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے ،صہیب احمد بھرتھ

بھیرہ(نامہ نگار)صوبائی وزیر قانون، مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا ہے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے سے گھر میں دعاؤں کا سلسلہ رک جاتا ہے ۔۔۔۔۔

اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے انہوں یہ بات سابق نائب ناظم مہر محمد خان کی والدہ اور بھیرہ پریس کلب (رجسٹرڈ) کے سیکرٹری فنانس مہر محمد بلال طاہری کی دادی کے انتقال پر اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے کہی صوبائی وزیر تعزیت کے لیے زین پور ڈیرہ بیگم والا واقع طاہری ہاؤس گئے ، جہاں انہوں نے مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی۔ 

 

