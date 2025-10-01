ریمپ ٹوٹنے کے بعد دو ماہ گزرگئے ،مین بازار کا حلیہ خراب
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلعی صدر مقام جوہر آباد کے حسن کی بحالی اور مین بازاز کی نکاسی آب کی نالیوں کلیئرنس کی آڑ میں دکانوں کے ریمپ ٹوٹنے کے بعد دو ماہ گزرنے کے باوجود مین بازار کا حلیہ درست نہ ہو سکا۔۔۔۔
نکاسی آب کی اوپن نا لیاں تاجروں اور دکانداروں کیلئے عذب بنی ہوئی ہیں، نالیوں پر سلیب نہ ہونے باعث ایک جانب تو گاہکوں کی دکانون تک رسائی ممکن نہیں اور کسی بھی لمحہ کسی سنگین حادے کا سبب بن سکتی ہیں دوسری جان اب نالیوں کھڑے ہونیوالے گندے اور بد بو پانی کے باعث سانس تک لیان مشکل ہو چکا ہے ، واضح رہے کہ میونسپل انتظامیہ کی جانے سے کئے گئے آپریشن کے بعد مرکزی انجمن تاجران جوہر آباد نے انہی خدشات کے پیش نظر احتجاج کی کا ل دی تھی جس پر قومی اسمبلی کے رکن ملک شاکر بشیر اعوان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بازرا کی اوپن نالیوں سلیب ڈال دیئے جائیں گے ، ملک شکر بشیر اعوان کی یٹھوس یقین دہانی پر احتجاج کی کال واپس لے لی گئی ، بعد ازاں ملک شاکر بشیر اعوان نے ء بازر کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا اور بازار کی ٹوٹی پھوٹی نالیاں تاجروں کی بے بسی کا من چڑا رہی ہیں ۔ جوہر آباد کے تاجروں اور دکانداروں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ بازار کے حسن کی بحالی اور تاجروں و شہریوں کو درپیش مشکلا ت کا نوٹس لیتے ہوئے ان اوپن نالیوں کو کور کرنے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر سلیب ڈلوائے ۔