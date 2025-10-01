صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی آج سے 7 اکتوبر تک ہفتہ یکجہتی فلسطین منائیگی

میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)جماعت اسلامی یکم اکتوبر سے 7 اکتوبر ہفتہ یکجہتی فلسطین منائے گی.امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے ملک بھر میں ہفتہ یکجہتی فلسطین منانے کی ہدایت کی ہے۔۔۔۔

 ، امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام میں اعلان کیا ہے کہ ضلع میانوالی میں بھی ہفتہ یکجہتی فلسطین بھرپور انداز میں منایا جائے گا، اس سلسلہ میں آگاہی کیمپ،ریلیاں اور مظاہرے بھی کیے جائیں گے ،انہوں نے کہا ہے کہ دو سال سے اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کررکھا ہے اور امریکہ اسرائیل کی مکمل پشت پناہی کررہا ہے جبکہ 57 اسلامی ممالک خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فلوٹیلا صمود غزہ کے قریب پہنچ چکا ہے اسرائیل اسے تباہ کرنے کے درپے ہے لیکن اب تک کسی ایک اسلامی ملک کی اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس معاملے پر اسرائیل کے خلاف مذمتی بیان ہی جاری کردے ۔

 

 

