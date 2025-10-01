صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئین پاکستان کی پاسداری معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے ،ملک شہادت اعوان

  • سرگودھا
آئین پاکستان کی پاسداری معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے ،ملک شہادت اعوان

خوشاب(نمائندہ دُنیا )سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری کامیابی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عطا کردی1973ء کا متفقہ آئین ہے۔۔۔۔

 جو پاکستان کی وقار کی علامت بن چکا ،آئین پاکستان کی پاسداری معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری نے آئین اور جمہوریت کے تحفظ کا عہد کر رکھا ہے اور ان کا ہر قدم جمہوریت کے استحکام اور آئین کی بالادستی کیلئے اٹھے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر