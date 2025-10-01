آئین پاکستان کی پاسداری معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے ،ملک شہادت اعوان
خوشاب(نمائندہ دُنیا )سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری کامیابی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عطا کردی1973ء کا متفقہ آئین ہے۔۔۔۔
جو پاکستان کی وقار کی علامت بن چکا ،آئین پاکستان کی پاسداری معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری نے آئین اور جمہوریت کے تحفظ کا عہد کر رکھا ہے اور ان کا ہر قدم جمہوریت کے استحکام اور آئین کی بالادستی کیلئے اٹھے گا ۔